Биография

Криспин Гловер – актер и режиссер, продюсер и писатель, коллекционер и эзотерик. Год рождения – 1964. Актерскую карьеру начал рано. Несколько ролей Гловера в сериалах «Счастливые дни» и «Семейные узы» продемонстрировали талант начинающего артиста. Небольшая роль в ленте «Наперегонки с луной», благожелательно встреченной публикой и критиками, укрепила успех. Снятая в 1984 году четвертая часть франшизы «Пятница, 13-е» помогла молодому актеру добиться внимания зрителя. Личная жизнь Гловера скучна: после двухлетнего романа с Эмби Херд у него тянется период покоя. Исполнение роли в картине «Назад в будущее» – наибольшая удача и, впоследствии, самый громкий скандал с участием актера. В фильме Гловер отыграл безупречно, однако за съемки в продолжении потребовал больший гонорар. Получив отказ, с удивлением обнаружил материалы со своим участием включенными в картину – и подал иск в суд! Получив компенсацию размером в 800 тыс. долларов, продолжил сниматься в кино. Исполнил эпизодическую роль в «Ангелах Чарли», сыграл Гренделя в «Беовульфе». Образ Мистера Мира в сериале «Американские боги» стал заметной удачей актера. Продолжаются съемки третьего сезона.