Гилберт Грейп живет в штате Айова, в крошечном городке с населением в тысячу жителей. У него две сестры, слабоумный брат и толстуха-мать. Гилберт тянет лямку в магазине и крутит роман с замужней дамой. Но все меняется, когда в городок приезжает красивая молодая женщина по имени Беки.

