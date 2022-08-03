Что гложет Гилберта Грейпа? (фильм, 1993) смотреть онлайн бесплатно
8.81993, What's Eating Gilbert Grape
Драма112 мин18+
О фильме
Гилберт Грейп живет в штате Айова, в крошечном городке с населением в тысячу жителей. У него две сестры, слабоумный брат и толстуха-мать. Гилберт тянет лямку в магазине и крутит роман с замужней дамой. Но все меняется, когда в городок приезжает красивая молодая женщина по имени Беки.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.7 IMDb
- ЛХРежиссёр
Лассе
Халльстрём
- Актёр
Джонни
Депп
- Актёр
Леонардо
ДиКаприо
- Актриса
Джульетт
Льюис
- Актриса
Мэри
Стинберген
- ДКАктриса
Дарлин
Кейтс
- ЛХАктриса
Лора
Хэррингтон
- МКАктриса
Мэри
Кейт Шеллхардт
- КТАктёр
Кевин
Тай
- Актёр
Джон
Си Райли
- КГАктёр
Криспин
Гловер
- ПХСценарист
Питер
Хеджес
- Продюсер
Мейр
Тепер
- АСПродюсер
Алан
С. Бломквист
- ГПАктёр дубляжа
Глеб
Петров
- ВТАктёр дубляжа
Влад
Токарев
- ЛБАктриса дубляжа
Лариса
Брохман
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- МКАктриса дубляжа
Маргарита
Корш
- ДМХудожник
Джон
Майр
- РЭХудожница
Рени
Эрлих Калфус
- ГРХудожница
Гретчен
Рау
- ДДХудожник
Джарелл
Джей Ноулз
- ЭММонтажёр
Эндрю
Мондшейн
- СНОператор
Свен
Нюквист
- АПКомпозитор
Алан
Паркер