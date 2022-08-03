Что гложет Гилберта Грейпа?
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Что гложет Гилберта Грейпа?

Что гложет Гилберта Грейпа? (фильм, 1993) смотреть онлайн бесплатно

8.81993, What's Eating Gilbert Grape
Драма112 мин18+

О фильме

Гилберт Грейп живет в штате Айова, в крошечном городке с населением в тысячу жителей. У него две сестры, слабоумный брат и толстуха-мать. Гилберт тянет лямку в магазине и крутит роман с замужней дамой. Но все меняется, когда в городок приезжает красивая молодая женщина по имени Беки.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
112 мин / 01:52

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Что гложет Гилберта Грейпа?»