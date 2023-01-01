Биография

Джон Си Райли — американский актер, который также известен как музыкант, композитор и сценарист. Номинировался на «Оскар» и «Золотой глобус». Родился в Чикаго 24 мая 1965 года. Еще в детстве Джон увлекся актерской игрой, случайно оказавшись на занятии драмкружка. Затем он часто выступал в театральных постановках, а окончив школу, пошел на актерские курсы. Получив профильное образование, юноша устроился работать в театр. Первым в карьере Джона Си Райли стал фильм «Военные потери», в котором режиссер настолько оценил талант молодого актера, что даже увеличил экранное время для его персонажа. Затем были «Дни грома», «Хоффа», «Что гложет Гилберта Грейпа», «Долорес Клэйборн», «Ночи в стиле буги» — все картины стали известными, а Джон сыграл в них второстепенных, но запоминающихся персонажей. Также Джона Си Райли можно увидеть во многих популярных лентах, среди которых «Банды Нью-Йорка», «Управление гневом», «Магнолия», «Авиатор». Несмотря на образ добряка, актеру часто предлагали играть негативных героев. Он также смог раскрыть себя не только как драматический актер, но и как комедиант, снявшись в проектах «Сводные братья», «Телеведущий-2: И снова здравствуйте», «Диктатор», «Холмс & Ватсон». Также он сыграл главную роль в фильме «Братья Систерс» и озвучил Ральфа в одноименном мультфильме.