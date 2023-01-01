Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс
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Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс
9.02022, Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty 2 сезона
Драмы, Мини-сериалы18+
Спортивная драма об истории успеха легендарной баскетбольной команды от Адама Маккея
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Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сезоны и серии

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Сюжет

Лейкерс — команда, вернувшая США интерес к баскетболу. Все благодаря уникальной манере игры, одновременно виртуозной и эффектной. Лейкерс сделали из баскетбола подлинное шоу и стали его звездами. История о становлении команды, которая еще в 1979 году была изгоем, а уже к 90-м стала настоящей королевской династией. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Информация

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс»

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