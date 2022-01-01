9.02022, Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty
Драма18+
Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
- 18+57 мин
Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс
Сезон 1 Серия 1
- 18+56 мин
Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс
Сезон 1 Серия 2
- 18+52 мин
Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс
Сезон 1 Серия 3
- 18+57 мин
Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс
Сезон 1 Серия 4
- 18+57 мин
Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс
Сезон 1 Серия 5
- 18+54 мин
Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс
Сезон 1 Серия 6
- 18+56 мин
Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс
Сезон 1 Серия 7
- 18+55 мин
Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс
Сезон 1 Серия 8
- 18+55 мин
Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс
Сезон 1 Серия 9
- 18+55 мин
Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс
Сезон 1 Серия 10
О сериале
Лейкерс — команда, вернувшая США интерес к баскетболу. Все благодаря уникальной манере игры, одновременно виртуозной и эффектной. Лейкерс сделали из баскетбола подлинное шоу и стали его звездами. История о становлении команды, которая еще в 1979 году была изгоем, а уже к 90-м стала настоящей королевской династией.
Рейтинг
8.6 КиноПоиск
8.3 IMDb
- СРРежиссёр
Салли
Ричардсон-Уитфилд
- Режиссёр
Таня
Хэмилтон
- Актёр
Джон
Си Райли
- КИАктёр
Куинси
Исайя
- Актёр
Джейсон
Кларк
- ГХАктриса
Габи
Хоффманн
- Актёр
Эдриан
Броуди
- Актёр
Джейсон
Сигел
- ХРАктриса
Хэдли
Робинсон
- Актёр
Девон
Никсон
- СХАктёр
Соломон
Хьюз
- ТЛАктёр
Трэйси
Леттс
- РБСценарист
Родни
Барнс
- МБСценарист
Макс
Боренштейн
- РБПродюсер
Родни
Барнс
- МБПродюсер
Макс
Боренштейн
- РТХудожник
Ричард
Тойон
- КХХудожник
Клэйтон
Хартли
- ТБОператор
Тодд
Банхазл
- ММОператор
Михай
Малаймер мл.
- РДОператор
Рикардо
Диас
- РГКомпозитор
Роберт
Глеспер
- НБКомпозитор
Николас
Брителл
- ДБКомпозитор
Джефф
Бил