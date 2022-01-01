Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Лейкерс — команда, вернувшая США интерес к баскетболу. Все благодаря уникальной манере игры, одновременно виртуозной и эффектной. Лейкерс сделали из баскетбола подлинное шоу и стали его звездами. История о становлении команды, которая еще в 1979 году была изгоем, а уже к 90-м стала настоящей королевской династией.



Сериал Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.