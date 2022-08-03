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Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс
1-й сезон

Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

9.02022, Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty 10 серий
Драма, Спортивный18+
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Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Лейкерс — команда, вернувшая США интерес к баскетболу. Все благодаря уникальной манере игры, одновременно виртуозной и эффектной. Лейкерс сделали из баскетбола подлинное шоу и стали его звездами. История о становлении команды, которая еще в 1979 году была изгоем, а уже к 90-м стала настоящей королевской династией.

Страна
США
Жанр
Спортивный, Драма, Биография

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс»