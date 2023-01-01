Биография

Джейсон Сигел – актер, писатель, сценарист. Сам пишет и исполняет музыку, в 2010 г. совместно с группой «Infant Sorrow» создал саундтреки к комедийной ленте «Побег из Вегаса». Кроме того, он работает над сценариями таких известных кинокартин, как «Немножко беременна», «В пролете», «Маппеты». Талантливый актер родился в Лос-Анджелесе. Отец занимался адвокатской практикой, мать следила за порядком в доме. Высокий рост юноши позволил ему успешно заниматься баскетболом в школьной команде. В то же время он участвует в постановках местного театра. Первые роли Джейсон Сигел сыграл в театре «Palisades Playhouse». Окончив школу, он решил продолжить работать в театре, поэтому не стал поступать в вуз. В кино юноша впервые снялся в 18 лет. В 1998 г. вышли сразу 3 фильма с Джейсоном Сигелом – «Не могу дождаться», «Мертвец в колледже», «Панк из Солт-Лейк-Сити». В следующем году он был приглашен на главную роль в картину «Чудики и чокнутые». В ленте «Чуваки» ему тоже отдают ведущую роль. В 2005 г. актер становится звездой телесериала «Как я встретил вашу маму». Через 2 года он активно работает над фильмом «Немножко беременна», который становится очередным успешным проектом актера.