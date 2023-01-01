Биография

Джонни Депп — актер, музыкант, продюсер и сценарист. Номинант множества кинопремий, обладатель «Золотого глобуса». Родился в Кентукки 9 июня 1963 года. Будущий артист рос бунтарем и даже бросил школу, чтобы заниматься рок-музыкой. К 20 годам Джонни женился и стал зарабатывать на жизнь, продавая ручки, однако такая перспектива его не устраивала. После знакомства в Голливуде с Николасом Кейджем, которое устроила его жена, он всерьез решил попробовать себя в кино. Первую роль Джонни Депп получил в 1984 году. Это был известный фильм ужасов «Кошмар на улице Вязов». Популярность пришла к нему после сериала «Джамп стрит, 21» — Джонни стал кумиром подростков. Новый виток развития карьеры начался после знакомства с Тимом Бертоном. Этот режиссер подарил Деппу оригинальные роли загадочных и неординарных личностей. Благодаря Бертону актеру удалось сыграть злодея в ленте «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит», нежного киборга в сказке «Эдвард руки-ножницы» и гениальную творческую личность в готическом байопике «Эд Вуд».