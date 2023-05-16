В ожидании Варваров (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Спокойная жизнь магистрата маленького городка на границе империи прерывается приездом полковника Джолла, который должен проверить слухи о том, что коренные народы, которых колонизаторы называют варварами, готовят нападение на город. Сначала Джолл пытает двух пленников, посаженных по обвинению в краже овец, а затем организует экспедицию на земли варваров. В результате похода тюрьма городка переполняется пленёнными, и полковник со своими подручными устраивает массовые «допросы». Магистрату всё это очень не нравится.

