В ожидании Варваров (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

В ожидании Варваров
В ожидании Варваров
7.52019, Waiting for the Barbarians
Драма108 мин18+

В ожидании Варваров (фильм, 2019)

О фильме

Спокойная жизнь магистрата маленького городка на границе империи прерывается приездом полковника Джолла, который должен проверить слухи о том, что коренные народы, которых колонизаторы называют варварами, готовят нападение на город. Сначала Джолл пытает двух пленников, посаженных по обвинению в краже овец, а затем организует экспедицию на земли варваров. В результате похода тюрьма городка переполняется пленёнными, и полковник со своими подручными устраивает массовые «допросы». Магистрату всё это очень не нравится.

Страна
Италия, США
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.0 IMDb

