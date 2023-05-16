В ожидании Варваров (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Спокойная жизнь магистрата маленького городка на границе империи прерывается приездом полковника Джолла, который должен проверить слухи о том, что коренные народы, которых колонизаторы называют варварами, готовят нападение на город. Сначала Джолл пытает двух пленников, посаженных по обвинению в краже овец, а затем организует экспедицию на земли варваров. В результате похода тюрьма городка переполняется пленёнными, и полковник со своими подручными устраивает массовые «допросы». Магистрату всё это очень не нравится.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.0 IMDb
- СГРежиссёр
Сиро
Герра
- МРАктёр
Марк
Райлэнс
- Актёр
Джонни
Депп
- Актёр
Роберт
Паттинсон
- ГБАктриса
Гана
Баярсайкан
- ГСАктриса
Грета
Скакки
- ДДАктёр
Давид
Денсик
- СРАктёр
Сэм
Рид
- ГМАктёр
Гарри
Меллинг
- БМАктёр
Билл
Милнер
- ДГАктёр
Далхсурен
Гурсэд
- ДМСценарист
Дж.
М. Кутзее
- БКПродюсер
Брайан
Кук
- АКАктёр дубляжа
Андрей
Казанцев
- ЮДАктёр дубляжа
Юрий
Деркач
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ИСАктриса дубляжа
Инга
Сметанина
- НТАктриса дубляжа
Нина
Тобилевич
- КПХудожник
Карло
Поджоли
- КСХудожник
Криспиан
Саллис
- КМОператор
Крис
Менгис