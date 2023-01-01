Биография

Роберт Паттинсон — голливудский актер, сценарист и продюсер. Обладатель 8 премий канала MTV за фильмы франшизы «Сумерки». Родился в пригороде Лондона 13 октября 1986 года. С 12 лет будущий артист непрофессионально занимался в театральном кружке. В скором времени Роберта заметил агент и пригласил его на значимые роли. В этот же период Патиссон пытался построить модельную карьеру. Артист также увлекается музыкой и играет на гитаре и синтезаторе. Два саундтрека для киносаги «Сумерки» были записаны им лично. Первыми фильмами в карьере Роберта Паттинсона стали ленты «Король Нибелунгов» и «Гарри Поттер и Кубок огня», где актер исполнил роль Седрика Диггори. В будущем актер обрел популярность благодаря фильмам из серии «Сумерки». Карьера Паттинсона развернулась на 180 градусов, когда артист захотел дистанцироваться от образа слащавого вампира и сыграть более серьезные роли в таких фильмах, как «Воды слонам», «Королева пустыни», «Довод», «Король», «Летний домик», «Космополис», «Помни меня», «Маяк» и «Бэтмен».