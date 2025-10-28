Фильм Умри, моя любовь

«Умри, моя любовь», фильм 2025 года — психологическая драма о распаде семьи, когда романтика постепенно превращается в изоляцию, недопонимание и душевную боль. В главных ролях Роберт Паттинсон и Дженнифер Лоуренс.



Главные герои — женатая пара Джексон и Грэйс — едут в дом на краю леса, надеясь начать новую спокойную жизнь: он — посвятить себя музыке, она — написать роман. Однако их творческие планы рушатся: после рождения малыша у Грэйс развивается послеродовая депрессия, которая перерастает в острый психотический эпизод. Джексон, отсутствующий все чаще физически и эмоционально, не в состоянии поддержать жену. Их взаимная любовь постепенно угасает; отчуждение усиливается, и Грэйс все больше запирается в своем внутреннем мире. Она начинает подозревать мужа в измене, не в силах отличить реальность от навязчивых галлюцинаций и видений.



