Биография

Дженнифер Лоуренс — американская актриса и продюсер. Лауреат трех премий «Золотой глобус» и статуэтки «Оскар». Родилась в Луисвилле 15 августа 1990 года. Окончила школу экстерном, чтобы переехать в Нью-Йорк и сосредоточиться на актерской карьере. Посещение кастингов быстро принесло плоды: Лоуренс стала появляться в эпизодических ролях в кино и на телевидении. Одной из первых работ стала телевизионная короткометражка «Городская компания», а большой успех пришел к девушке после выхода драмы «Зимняя кость». Сегодня фильмография Дженнифер Лоуренс включает в себя более 50 работ. Она исполнила главную роль в серии антиутопий «Голодные игры», сатирической картине «Не смотрите наверх», биографической драме «Джой», мелодраме «Мой парень — псих». Также активно пробует себя в продюсерской деятельности — работала над проектами «Мост через озеро», «Без обид», «Хлеб и розы».