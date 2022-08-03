Ревность и тайны прошлого грозят разрушить идеальный брак молодоженов. Эмоциональная драма с Брэдли Купером и Дженнифер Лоуренс.



Джордж Пембертон — успешный предприниматель, владеющий собственной лесозаготовительной империей. Во время одной из командировок он встречает Серену — прекрасную и умную девушку, которая в юном возрасте потеряла всю семью в страшном пожаре. Молодые люди влюбляются друг в друга и решают пожениться. Джордж увозит возлюбленную на свою родину, в Северную Каролину. Однако там мужчина сталкивается с непредвиденными проблемами в бизнесе. Кроме того, счастливая семейная жизнь Джорджа и Серены вызывает зависть у окружающих, и вскоре их благополучию начинают угрожать тайны и загадки, проникающие из прошлого.



Смогут ли влюбленные пережить этот кризис и сохранить отношения, узнаете в динамичной драме «Серена». Фильм 2014, смотреть онлайн в хорошем качестве который можно прямо сейчас, ждет вас на видеосервисе Wink!

