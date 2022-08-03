Серена
Серена (фильм, 2014) смотреть онлайн

8.52014, Serena
Драма, Исторический105 мин18+

О фильме

Ревность и тайны прошлого грозят разрушить идеальный брак молодоженов. Эмоциональная драма с Брэдли Купером и Дженнифер Лоуренс.

Джордж Пембертон — успешный предприниматель, владеющий собственной лесозаготовительной империей. Во время одной из командировок он встречает Серену — прекрасную и умную девушку, которая в юном возрасте потеряла всю семью в страшном пожаре. Молодые люди влюбляются друг в друга и решают пожениться. Джордж увозит возлюбленную на свою родину, в Северную Каролину. Однако там мужчина сталкивается с непредвиденными проблемами в бизнесе. Кроме того, счастливая семейная жизнь Джорджа и Серены вызывает зависть у окружающих, и вскоре их благополучию начинают угрожать тайны и загадки, проникающие из прошлого.

Смогут ли влюбленные пережить этот кризис и сохранить отношения, узнаете в динамичной драме «Серена».

Страна
США, Чехия, Франция
Жанр
Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Серена»