О фильме
Ревность и тайны прошлого грозят разрушить идеальный брак молодоженов. Эмоциональная драма с Брэдли Купером и Дженнифер Лоуренс.
Джордж Пембертон — успешный предприниматель, владеющий собственной лесозаготовительной империей. Во время одной из командировок он встречает Серену — прекрасную и умную девушку, которая в юном возрасте потеряла всю семью в страшном пожаре. Молодые люди влюбляются друг в друга и решают пожениться. Джордж увозит возлюбленную на свою родину, в Северную Каролину. Однако там мужчина сталкивается с непредвиденными проблемами в бизнесе. Кроме того, счастливая семейная жизнь Джорджа и Серены вызывает зависть у окружающих, и вскоре их благополучию начинают угрожать тайны и загадки, проникающие из прошлого.
Смогут ли влюбленные пережить этот кризис и сохранить отношения, узнаете в динамичной драме «Серена». Фильм 2014, смотреть онлайн в хорошем качестве который можно прямо сейчас, ждет вас на видеосервисе Wink!
Рейтинг
- СБРежиссёр
Сюзанна
Бир
- Актёр
Брэдли
Купер
- Актриса
Дженнифер
Лоуренс
- Актёр
Рис
Иванс
- Актёр
Тоби
Джонс
- ДДАктёр
Давид
Денсик
- ШХАктёр
Шон
Харрис
- АУАктриса
Ана
Улару
- СРАктёр
Сэм
Рид
- Актёр
Конлет
Хилл
- ЧУАктриса
Чарити
Уэйкфилд
- ККСценарист
Кристофер
Кайл
- РРСценарист
Рон
Рэш
- СБПродюсер
Сюзанна
Бир
- БКПродюсер
Бен
Косгров
- РХПродюсер
Рон
Халперн
- ПМПродюсер
Пола
Мэй Шварц
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- МКХудожник
Мартин
Курель
- ССХудожница
Синье
Сейлунд
- ПБМонтажёр
Пернилла
Беч Кристенсен
- МНМонтажёр
Мэттью
Ньюман
- СУМонтажёр
Саймон
Уэбб
- МСОператор
Мортен
Сёборг