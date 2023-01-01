Биография

Брэдли Купер — американский актер, продюсер и музыкант. Лауреат премий Британской академии, телеканала MTV и Венецианского кинофестиваля. Родился в Филадельфии 5 января 1975 года. В детстве увлекался баскетболом и кулинарией. Мысли об актерской карьере посетили его после просмотра картины «Человек-слон» 1980 года, поэтому после школы поступил в Академию Джермантауна. Параллельно писал для газеты Philadelphia Daily News. Учился в Актерской студии в Нью-Йорке, получил степень магистра. Первый раз на экране Брэдли Купер появился в отрывке сериала «Секс в большом городе». После этого он работал ведущим научной программы, снялся в нескольких эпизодах проекта «Улица». Большую известность актер приобрел после выхода на экраны ленты «Шпионки». Успел сняться в таких картинах, как «Голый барабанщик», «Реалии любви», «Мой парень – псих», «Стражи Галактики», «Области тьмы», «Мальчишник в Вегасе», «Афера по-американски». На таких проектах, как «Звезда родилась» и «Аллея кошмаров», работал не только артистом, но и продюсером.