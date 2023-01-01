Биография

Конлет Хилл — британский актер. Обладатель нескольких национальных премий, номинировался на премию Гильдии киноактеров США. Родился в Балликасле 24 ноября 1964 года. Демонстрировал артистизм с детства. Он мечтал о сцене, а окончив школу, поступил в колледж и стал дипломированным артистом. Старт творческой биографии пришелся на возраст 24 года: юноша выступал на Бродвее, появлялся на телеэкранах и работал на радио, дублируя героев передач. За роль в пьесе «Камни в карманах» Хилл получил престижную британскую премию Лоренса Оливье. Впервые зрители заметили Конлета Хилла на телеэкранах в 1998 году. Эпизодическая роль открыла ему дорогу к более крупным работам. В 1993 году актер снялся в знаменитом британском сериале «Чисто английское убийство», который посмотрели во многих стран мира, в том числе в России. Среди самых интересных работ актера роли в фильмах «Владения» и «Сила Паркера». Был исполнительным продюсером в фильме ужасов «Остров», где также сыграл главную роль.