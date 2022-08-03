Экспериментальная фантастика с Иэном Маккелленом, снятая на смартфон во время карантина. Джейн приходит в себя на чердаке неизвестного дома в пригороде Лондона. Она привязана к стулу и не помнит, как туда попала. Освободившись, она находит спрятанную дверь и осознает, что оказалась во временной петле: пытаясь сбежать, она раз за разом вновь возвращается в начальную точку. Единственный способ выбраться — понять правила игры.

