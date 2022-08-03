5.42021, Infinitum: Subject Unknown
Фантастика, Детектив82 мин18+
Бесконечность: Субъект неизвестен (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Экспериментальная фантастика с Иэном Маккелленом, снятая на смартфон во время карантина. Джейн приходит в себя на чердаке неизвестного дома в пригороде Лондона. Она привязана к стулу и не помнит, как туда попала. Освободившись, она находит спрятанную дверь и осознает, что оказалась во временной петле: пытаясь сбежать, она раз за разом вновь возвращается в начальную точку. Единственный способ выбраться — понять правила игры.
СтранаВеликобритания
ЖанрФантастика, Детектив
КачествоFull HD
Время82 мин / 01:22
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
4.0 IMDb
- МБРежиссёр
Мэттью
Батлер-Харт
- ТБАктриса
Тори
Батлер-Харт
- Актёр
Иэн
Маккеллен
- Актёр
Конлет
Хилл
- ВМАктриса
Венди
Мьюир Харт
- КХАктёр
Крис
Харт
- ХДАктриса
Холли
Дэйл Спенсер
- БЛАктёр
Бен
Ли
- ГБАктёр
Грэм
Батлер
- ТБСценарист
Тори
Батлер-Харт
- МБСценарист
Мэттью
Батлер-Харт
- МБПродюсер
Мэттью
Батлер-Харт
- ТБПродюсер
Тори
Батлер-Харт
- ЯСАктриса дубляжа
Яна
Смирнова
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Войтюк
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- МБОператор
Мэттью
Батлер-Харт