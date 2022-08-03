Бесконечность: Субъект неизвестен
Wink
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Бесконечность: Субъект неизвестен
5.42021, Infinitum: Subject Unknown
Фантастика, Детектив82 мин18+

Бесконечность: Субъект неизвестен (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Экспериментальная фантастика с Иэном Маккелленом, снятая на смартфон во время карантина. Джейн приходит в себя на чердаке неизвестного дома в пригороде Лондона. Она привязана к стулу и не помнит, как туда попала. Освободившись, она находит спрятанную дверь и осознает, что оказалась во временной петле: пытаясь сбежать, она раз за разом вновь возвращается в начальную точку. Единственный способ выбраться — понять правила игры.

Страна
Великобритания
Жанр
Фантастика, Детектив
Качество
Full HD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
4.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бесконечность: Субъект неизвестен»