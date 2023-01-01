Биография

Иэн Маккеллен — британский театральный и киноактер, прославившийся ролью Гэндальфа в кинотрилогии «Властелин колец», за которую был номинирован на «Оскар». Актер — лауреат нескольких британских и американских театральных наград, премий «Золотой глобус» и «Эмми». Первый «Оскар» Маккеллен получил за роль в киноленте «Боги и монстры» 1998 года. Артист родился в английском городе Бернли, в графстве Ланкашир, 25 мая 1939 года. Иэн появился на свет в религиозной и просвещенной семье, а сценическим искусством увлекся в 3 года — на мальчика огромное впечатление произвела постановка «Питер Пэн» в Манчестерской опере. Актер окончил школу Болтона, где уже в весьма юном возрасте принимал участие в театральных постановках. Затем последовала учеба в колледже Св. Катарины, а после карьера на сцене и экране. Иэн Маккеллен снялся в трех сотнях ролей. Самые известные он исполнил в голливудских блокбастерах, таких как «Властелин колец», «Ричард III», «Люди Икс», «Код да Винчи», «Король Лир», «Красавица и чудовище», «Гамлет». Также артист знаменит театральными работами и своими ролями в качестве актера дубляжа, в частности, озвучкой одного из персонажей мультсериала про Гриффинов.