Дом в конце улицы (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно

Дом в конце улицы
Дом в конце улицы

Дом в конце улицы (фильм, 2011)

8.02011, House at the End of the Street
Триллер, Ужасы100 мин18+

О фильме

Переехав жить в небольшой провинциальный город, Сара и ее дочь не догадываются, что вскоре окажутся в эпицентре ужаса…

Страна
США, Канада
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
SD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дом в конце улицы»