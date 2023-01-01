Биография

Джонатан Мостоу – режиссер, продюсер и сценарист. Родился в Америке, в городе Вудбридж штата Коннектикут. Мостоу снимает короткометражные фильмы, документальные и художественные кинокартины. Режиссер принимает участие в съемках видеоклипов, работает над созданием комиксов. Фильмы Джонатана Мостоу завоевали любовь зрителей во всем мире. Режиссер родился 28 ноября 1961 года. Закончив обучение в школе Хопкинса, он поступил в университет Гарварда. Затем последовало поступление в Институт имени Страсберга, на факультет кино и театра. Во время обучения Мостоу работал над несколькими короткометражными картинами и музыкальными клипами. После окончания обучения Мостоу пробует себя в качестве продюсера в нескольких короткометражных картинах. В 1989 году в прокат вышел первый полнометражный фильм Джонатана Мостоу «Похитители тел и Беверли Хиллз». Следующей большой работой был «Полет черного ангела» в 1991 году. В 1997 году на экраны вышел триллер «Авария», главную роль в котором исполнил Курт Рассел. Фильм получил высокие оценки критиков и был номинирован на кинопремию «Сатурн». Среди работ Мостоу такие популярные фильмы, как «Терминатор 3: восстание машин» и «Суррогаты».