Время псов (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно
8.62017, The Hunter's Prayer
Боевик87 мин18+
О фильме
Бывший военный Стивен Лукас в свое время переквалифицировался в наемные убийцы и добился больших высот в этом деле. Его новое задание — убить юную дочь бухгалтера, предавшего авторитетного наркобарона. Однако, увидев девушку, Стивен решает ее пощадить и пускается в бега вместе с ней.
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Рейтинг
5.5 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Режиссёр
Джонатан
Мостоу
- Актёр
Сэм
Уортингтон
- Актриса
Одейя
Раш
- МКАктёр
Мартин
Компстон
- ЭФАктёр
Эудалд
Фонт
- ТМАктриса
Тина
Мэскелл
- ЭЯАктёр
Эбен
Янг
- СДАктриса
Стефани
Дули
- ЛДАктриса
Люси
Джексон
- КТАктриса
Клаудия
Трухильо
- КДАктриса
Кейт
Добсон
- ДБСценарист
Джон
Бренкето
- МФСценарист
Майкл
Феррис
- ТКПродюсер
Тоув
Кристенсен
- ДКПродюсер
Джеймс
Костас
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ЙТХудожник
Йен
Талли
- КБМонтажёр
Кен
Блэкуэлл
- ХДОператор
Хосе
Давид Монтеро
- ФХКомпозитор
Федерико
Хусид