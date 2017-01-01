Время псов (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

Бывший военный Стивен Лукас в свое время переквалифицировался в наемные убийцы и добился больших высот в этом деле. Его новое задание — убить юную дочь бухгалтера, предавшего авторитетного наркобарона. Однако, увидев девушку, Стивен решает ее пощадить и пускается в бега вместе с ней.



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