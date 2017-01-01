Время псов
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Время псов

Время псов (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

8.62017, The Hunter's Prayer
Боевик87 мин18+

О фильме

Бывший военный Стивен Лукас в свое время переквалифицировался в наемные убийцы и добился больших высот в этом деле. Его новое задание — убить юную дочь бухгалтера, предавшего авторитетного наркобарона. Однако, увидев девушку, Стивен решает ее пощадить и пускается в бега вместе с ней.

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Страна
США, Испания, Германия
Жанр
Боевик
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Время псов»