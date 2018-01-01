WinkФедерико Хусид
Федерико Хусид
Federico Jusid
- Карьера
- Композитор
- Дата рождения
- 27 апреля 1973 г. (52 года)
Фильмография
Композитор
- 8.6
Бистро «Ла Фаворита»2025
- 8.9
Школа мистера Пингвина2024, 106 мин
- 6.7
13 изгнаний дьявола2022, 99 мин
- 6.9
Преступить черту2020, 91 мин
- 8.8
Эскобар2017, 101 мин
- 8.6
Время псов2017, 86 минБесплатно
- 7.9
Раскол короны2016, 110 минБесплатно
- 8.6
Император Карлос2015
- 8.0
Хуже, чем ложь2015, 101 минБесплатно
- 8.5
В конце туннеля2015, 115 мин
- 8.0
Тереза2015, 106 минБесплатно
- 8.1
Тайна в его глазах2009, 123 мин