Школа мистера Пингвина (фильм, 2024) смотреть онлайн

Преподаватель из Англии спасает в Уругвае маленького пингвиненка, который начинает сопровождать его повсюду. Вдохновляющее драмеди «Школа мистера Пингвина» — фильм со Стивом Куганом, основанный на подлинной истории.



1976 год. Британец Том приезжает в Аргентину, чтобы преподавать английский в престижном колледже Буэнос-Айреса. Каждый день Тому приходится общаться с не слишком заинтересованными студентами, но он относится к работе философски. Когда в стране начинается государственный переворот, колледж временно закрывается и Том едет отдохнуть в Уругвай. Там пляже он находит покрытого мазутом пингвиненка и спасает его. В благодарность птица начинает везде следовать на своим спасителем, и Тому ничего не остается, как вернуться с новым приятелем в Буэнос-Айрес. Он называет пингвиненка Хуан Сальвадор, и неожиданно необычный питомец помогает Тому наконец-то заинтересовать скучающих учеников.



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