Император Карлос
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Император Карлос
8.62015, Carlos, Rey Emperador 1 сезон
Драмы, Исторические18+

Император Карлос (сериал, 2015) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Это история Карла V — одного из самых влиятельных людей в Европе. Правитель великой империи. Сериал расскажет, как Карл растет в роли государственного деятеля, как укрепляет свою власть, реагирует на угрозы, которые его окружают, успехи и ошибки его советников, и, конечно, же, о любви.

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Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Император Карлос»

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