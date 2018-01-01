Биография

Альваро Сервантес — звезда испанского и американского кинематографа, дважды номинант на премию «Гойя» за работу в кинолентах «Аду» и «Игра повешенного». Родился в Барселоне 12 сентября 1989 года. Родители не имели отношения к кинематографу. Однако будущий актер с детства интересовался кино. Подростком он начал сниматься в рекламных роликах и массовках телесериалов, позже играл в театральных спектаклях. Первую роль на экране артист исполнил в 2005 году — сыграл персонажа второго плана в сериале «Лето у бабушки». Альваро Сервантес — востребованный актер и часто получает приглашения от режиссеров, в том числе таких именитых, как Джо Райт и Фернандо Молина. За свою относительно недолгую карьеру он снялся уже более чем в 60 проектах, среди которых картины «Сердце океана», «Секс ангелов», телесериалы «Полнолуние», «Император Карлос», «Алый мыс».