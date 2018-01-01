Биография

Марина Салас — испанская актриса. Родилась в провинции Барселоны 17 октября 1988 года. В детстве любила разыгрывать сценки, копировать героев из любимых мультфильмов и сказок. Посещала театральную студию, брала дополнительные уроки в «Театре для людей». Училась актерскому мастерству в «Театре памяти», а также в театральной студии при театре La Barraca. Выходила на театральную сцену разных театров, в том числе играла в спектакле «Фауст». Марина Салас начала сниматься еще в детстве, девочке доверили роли в сериалах «Комиссар», «Городские декорации», «Центральная больница». Дебют в большом кино состоялся в драме «Без тебя». Первую популярность принесла одна из ведущих ролей в мистическом телесериале Desaparecida. Но настоящий прорыв в карьере случился в 2010 году, когда на экраны вышло сразу два успешных проекта с участием актрисы. Картина «Лопе де Вега: Распутник и соблазнитель» был высоко оценена критиками и получила ряд наград. Но настоящий триумф случился после показа в кинотеатрах драмы «Три метра над уровнем неба», где Марина сыграла вторую главную женскую роль. Свою роль Салас повторила в 2012 году в продолжении истории, фильме «Три метра над уровнем неба. Я тебя хочу». Между съемками двух этих частей успела поучаствовать в ряде проектов, самыми яркими из которых стали фильмы «Ангел или демон», «Ковчег». Также снималась в сериалах «Император Карлос», «Наши», «Зона».