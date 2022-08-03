В конце туннеля
Wink
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В конце туннеля
8.52015, Al final del túnel
Триллер, Криминал115 мин18+
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В конце туннеля (фильм, 2015) смотреть онлайн

О фильме

Банда грабителей пытается сорвать большой куш, построив подземный туннель под банком. Происходящее привлекает внимание Хоакина, парализованного человека в инвалидном кресле, проживающего в соседнем доме. Но он совсем не торопится разоблачать гангстеров, так как считает, что у него появился шанс.

Страна
Испания, Аргентина
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
115 мин / 01:55

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «В конце туннеля»