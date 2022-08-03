8.52015, Al final del túnel
Триллер, Криминал115 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
В конце туннеля (фильм, 2015) смотреть онлайн
О фильме
Банда грабителей пытается сорвать большой куш, построив подземный туннель под банком. Происходящее привлекает внимание Хоакина, парализованного человека в инвалидном кресле, проживающего в соседнем доме. Но он совсем не торопится разоблачать гангстеров, так как считает, что у него появился шанс.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.0 IMDb
- РГРежиссёр
Родриго
Гранде
- Актёр
Леонардо
Сбаралья
- ПЭАктёр
Пабло
Эчарри
- Актриса
Клара
Лаго
- ФЛАктёр
Федерико
Луппи
- УСАктриса
Ума
Сальдуэнде
- УДАктёр
Уолтер
Донато
- ЛФАктриса
Лаура
Файенца
- ФНАктёр
Факундо
Ноэль Хименес
- ХГАктёр
Хавьер
Годино
- ЭНАктёр
Эриель
Нуньес Ди Кроук
- РГСценарист
Родриго
Гранде
- Продюсер
Херардо
Эрреро
- АКПродюсер
Аксель
Кушевацки
- СТПродюсер
София
Торо Полличино
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- АВАктёр дубляжа
Андрей
Вальц
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- Актёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- МКАктриса дубляжа
Мария
Кофова
- ЛГКомпозитор
Лусио
Годой
- ФХКомпозитор
Федерико
Хусид