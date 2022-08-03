Банда грабителей пытается сорвать большой куш, построив подземный туннель под банком. Происходящее привлекает внимание Хоакина, парализованного человека в инвалидном кресле, проживающего в соседнем доме. Но он совсем не торопится разоблачать гангстеров, так как считает, что у него появился шанс.

