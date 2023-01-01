Биография

Леонардо Сбаралья — аргентинский актер театра и кино. Родился в городе Буэнос-Айрес 30 июня 1970 года. Будущий артист родился в творческой семье. Мать Леонардо — аргентинская театральная актриса и педагог. Сбаралья начал актерскую карьеру в 16 лет, снявшись в фильме «Ночь карандашей». В последующие годы снимался в кино и сериалах, играл на сцене. В 1998 году переехал в Испанию, тем самым расширив географию своих съемок. Сегодня Леонардо Сбаралья известен не только в Аргентине и Испании, но и в других странах. В его фильмографии — 107 картин. Актера можно увидеть в таких проектах, как «Сальвадор», за которую его номинировали на премию «Гойя», «Красные огни», «Дикие истории». Сыграл в аргентинском сериале «Эпитафии», после чего получил номинацию на премию «Эмми». В 2022 году на экраны вышел сериал «Не стоило лгать», где Сбаралья сыграл одну из главных ролей.