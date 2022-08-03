Тайна в его глазах
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Тайна в его глазах

Тайна в его глазах (фильм, 2009) смотреть онлайн

8.22009, El secreto de sus ojos
Триллер, Драма123 мин18+
Фильм в подписке «viju+»

О фильме

Бенхамин Эспосито — судебный служащий, который решает написать роман об одном уголовном деле, в котором он был свидетелем и главным действующим лицом…

Страна
Испания, Аргентина
Жанр
Драма, Мелодрама, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
123 мин / 02:03

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тайна в его глазах»