Тайна в его глазах (фильм, 2009) смотреть онлайн
8.22009, El secreto de sus ojos
Триллер, Драма123 мин18+
Фильм в подписке «viju+»
О фильме
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
8.2 IMDb
- ХХРежиссёр
Хуан
Хосе Кампанелья
- РДАктёр
Рикардо
Дарин
- СВАктриса
Соледад
Вильямиль
- Актёр
Гильермо
Франселья
- Актёр
Пабло
Раго
- ХГАктёр
Хавьер
Годино
- ККАктриса
Карла
Кеведо
- БПАктриса
Барбара
Палладино
- РРАктёр
Руди
Романо
- АААктёр
Алехандра
Абеленда
- МААктёр
Марио
Аларкон
- ХХСценарист
Хуан
Хосе Кампанелья
- ЭССценарист
Эдуардо
Сачери
- МБПродюсер
Мариэла
Бесуевски
- ХХПродюсер
Хуан
Хосе Кампанелья
- Продюсер
Херардо
Эрреро
- МПХудожник
Марсело
Понт Вергес
- ХХМонтажёр
Хуан
Хосе Кампанелья
- ФХКомпозитор
Федерико
Хусид