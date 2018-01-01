Биография

Пабло Раго — аргентинский актер театра и кино. Родился в Буэнос-Айресе 24 сентября 1972 года. В возрасте 4 лет Пабло сыграл в сериале «Мой брат Хавьер» и в 15 лет бросил школу, чтобы посвятить себя актерской карьере. Два года он ходил на курсы к знаменитому аргентинскому педагогу по вживанию в роль Раулю Серрано. Пабло Раго сыграл в аргентинских фильмах «Официальная версия» 1985 года и «Тайна в его глазах» 2009 года, которые в итоге получили премию «Оскар». Другие успешные фильмы с участием актера: боевик про гонки «Легенда», комедия «Никаких детей!» и фильм-ограбление «Афера века».