Биография

Гильермо Франселья — аргентинский актер и комик. Родился в Буэнос-Айресе 14 февраля 1955 года. Гильермо окончил университет Сан-Исидро в 1972 году, после чего увлекся журналистикой и устроился на работу в печатное издание Gente. Также некоторое время до старта актерской карьеры он подрабатывал в компании, специализирующейся на недвижимости. Гильермо Франселья начал сниматься в первых телевизионных работах в середине 80-х. В 1998 актер сыграл главную роль в мелодраме «Аргентинец в Нью-Йорке», который стал одним из самых кассово успешных фильмов страны. Другие знаковые проекты Франселья: криминальный триллер «Клан», комедия «Львиное сердце» и фильм-ограбление «Афера века».