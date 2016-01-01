Раскол короны
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Раскол короны

Раскол короны (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

7.92016, La corona partida
Драма, Исторический110 мин18+

О фильме

Королева Кастилии Изабелла, будучи при смерти, назначает наследницей престола психически неуравновешенную дочь Хуану. Теперь будущее страны, раздираемой борьбой за власть между отцом и мужем несчастной женщины, зависит от ее душевного здоровья.

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Страна
Испания
Жанр
Исторический, Драма
Качество
Full HD
Время
110 мин / 01:50

Рейтинг

6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Раскол короны»