Раскол короны (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

Королева Кастилии Изабелла, будучи при смерти, назначает наследницей престола психически неуравновешенную дочь Хуану. Теперь будущее страны, раздираемой борьбой за власть между отцом и мужем несчастной женщины, зависит от ее душевного здоровья.



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