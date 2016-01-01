Раскол короны (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно
7.92016, La corona partida
Драма, Исторический110 мин18+
О фильме
Королева Кастилии Изабелла, будучи при смерти, назначает наследницей престола психически неуравновешенную дочь Хуану. Теперь будущее страны, раздираемой борьбой за власть между отцом и мужем несчастной женщины, зависит от ее душевного здоровья.
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СтранаИспания
ЖанрИсторический, Драма
КачествоFull HD
Время110 мин / 01:50
Рейтинг
6.6 IMDb
- ХФРежиссёр
Хорди
Фрадес
- РСАктёр
Родольфо
Санчо
- ИЭАктриса
Ирена
Эсколар
- РМАктёр
Рауль
Мерида
- ЭПАктёр
Эусебио
Понсела
- Актриса
Мишель
Хеннер
- ХКАктёр
Хосе
Коронадо
- ХДАктёр
Хакобо
Дисента
- РМАктёр
Рамон
Мадаула
- ФГАктёр
Фернандо
Гильен Куэрво
- ПМАктёр
Педро
Мари Санчес
- ХЛСценарист
Хосе
Луис Мартин
- ХБПродюсер
Хауме
Банаколоча
- ХБПродюсер
Хоан
Бас
- МПХудожник
Марсело
Пачеко
- ПРХудожник
Пепе
Рейес
- РЛОператор
Раймон
Лорда
- ФХКомпозитор
Федерико
Хусид