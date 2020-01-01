Преступить черту
Wink
Фильмы
Преступить черту
6.82020, No matarás
Боевики, Триллеры92 мин18+
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Преступить черту (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

После смерти отца Дани, решив изменить свою жизнь, планирует отправиться в кругосветное путешествие. Накануне поездки судьба сводит его с загадочной и чувственной красавицей Милой. Но романтическая идиллия оборачивается кошмаром. В отношения влюбленных вторгается сжигаемый ревностью бывший возлюбленный Милы. Встреча, которая грозила Дани смертельной опасностью, приводит к шокирующим для самого героя последствиям.

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Информация

Страна
Испания
Качество
SD
Жанры
Боевики, Триллеры

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Преступить черту»

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