6.82020, No matarás
Боевики, Триллеры92 мин18+
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Преступить черту (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
После смерти отца Дани, решив изменить свою жизнь, планирует отправиться в кругосветное путешествие. Накануне поездки судьба сводит его с загадочной и чувственной красавицей Милой. Но романтическая идиллия об�орачивается кошмаром. В отношения влюбленных вторгается сжигаемый ревностью бывший возлюбленный Милы. Встреча, которая грозила Дани смертельной опасностью, приводит к шокирующим для самого героя последствиям.
Преступить черту смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ДВРежиссёр
Давид
Виктори
- Актёр
Марио
Касас
- МСАктриса
Милена
Смит
- ЭЛАктриса
Элизабет
Ларена
- ФВАктёр
Фернандо
Валдивьесо
- ХМАктёр
Хавьер
Мула
- АМАктёр
Алеикс
Муньос
- АКАктёр
Андре
Крютцер
- ОПАктёр
Оскар
Перес
- ХСАктёр
Хави
Силес
- МААктёр
Мигель
Анхель Гонсалес
- ДВСценарист
Давид
Виктори
- ЛФПродюсер
Лаура
Фернандес Бритес
- Продюсер
Карлос
Фернандес
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- ТТАктриса дубляжа
Таисия
Тришина
- ТМАктриса дубляжа
Татьяна
Манетина
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Войтюк
- БГХудожник
Бальтер
Гальярт
- ТКХудожница
Тайс
Кауффман
- ЭМОператор
Элиас
М. Феликс
- ФХКомпозитор
Федерико
Хусид