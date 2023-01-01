Биография

Марио Касас — испанский актер. Родился в Ла-Корунья 12 июня 1986 года. В детстве будущий кинодеятель увлекался пением, танцами, настольным теннисом и футболом. Свою профессиональную карьеру начал с рекламы. Он появлялся в роликах таких компаний, как Cola Cao, Telepizza, Scalextric. После того, как Марио поступил в Школу драматического искусства Кристины Рота, он все-таки решил стать актером. Фильмография Марио Касаса насчитывает около 50 фильмов. Артист наиболее известен по таким проектам, как испанская мелодрама «Три метра над уровнем неба», драма «Пальмы в снегу», абсурдная комедия «Убойный огонек», разговорный детективный триллер из Испании «Невидимый гость», комедийный триллер «Дикая история», эротическая испанская драма «Влечение», драматический боевик «Прощай» и испанский триллер «Преступить черту».