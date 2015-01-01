Пальмы в снегу (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Эпическая история о связи поколений и запретной любви в драме режиссера «Трех метров над уровнем неба». В главной роли — Марио Касас.



Разбирая семейные документы после смерти отца, Кларенс обнаруживает обрывок письма от загадочной женщины из Экваториальной Гвинеи. Однако дядя девушки страдает болезнью Альцгеймера и не может помочь ей раскрыть эту тайну. Тогда Кларенс принимает решение отправиться в Африку, чтобы узнать, что ее отец и дядя так долго скрывали. Она прибывает на остров Фернандо-По, где ей открывается история любви и страсти, развернувшаяся на фоне жестоких исторических событий прошлого. Эта захватывающая мелодрама является экранизацией одноименного испанского бестселлера Лус Габас.



Какие тайны раскроет Кларенс и как они повлияют на ее жизнь, узнаете в трогательной драме «Пальмы в снегу». Фильм смотреть онлайн 2015 в хорошем качестве можно уже сейчас на видеосервисе Wink!



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