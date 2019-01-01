Прощай (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Хуан, заключенный под домашним арестом, получает разрешение посетить первое причастие своей дочери. Но после праздника девочка погибает при загадочных обстоятельствах. Дело поручают офицеру полиции Трини. Отец, нарушая закон, выходит на кровавый путь мести.



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