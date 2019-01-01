Прощай (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
8.22019, Adiós
Боевики, Драмы110 мин18+
Сюжет
Хуан, заключенный под домашним арестом, получает разрешение посетить первое причастие своей дочери. Но после праздника девочка погибает при загадочных обстоятельствах. Дело поручают офицеру полиции Трини. Отец, нарушая закон, выходит на кровавый путь мести.
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Информация
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ПКРежиссёр
Пако
Кабесас
- Актёр
Марио
Касас
- НдАктриса
Наталия
де Молина
- РДАктриса
Рут
Диас
- КБАктёр
Карлос
Бардем
- ВРАктёр
Висенте
Ромеро
- ПФАктриса
Полина
Фенуй
- ММАктёр
Маурицио
Моралес
- СХАктёр
Себастьян
Харо Алонсо
- ММАктриса
Мона
Мартинес
- ПГАктриса
Пилар
Гомес
- Продюсер
Энрике
Лопес Лавинье
- ПКПродюсер
Пабло
Крус
- АМАктёр дубляжа
Александр
Матвеев
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- АНАктриса дубляжа
Алия
Насырова
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ВдХудожница
Ванеса
де ла Аса
- МАМонтажёр
Мигель
А. Труду
- ПЭОператор
Пау
Эстеве
- СМКомпозитор
Сельтия
Монтес