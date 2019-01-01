Прощай
Wink
Фильмы
Прощай

Прощай (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

8.22019, Adiós
Боевики, Драмы110 мин18+

Сюжет

Хуан, заключенный под домашним арестом, получает разрешение посетить первое причастие своей дочери. Но после праздника девочка погибает при загадочных обстоятельствах. Дело поручают офицеру полиции Трини. Отец, нарушая закон, выходит на кровавый путь мести.

Прощай смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Испания
Качество
Full HD, SD
Жанры
Боевики, Драмы, Триллеры

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Прощай»

Всё