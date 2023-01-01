Биография

Карлос Фернандес — испанский продюсер. Родился в городе Луго. Является генеральным директором кинокомпании и дистрибьютора фильмов Filmax. Входит в состав сообщества European Producer's Club. Сегодня фильмография Карлоса Фернандеса включает в себя более 90 работ. Одним из первых продюсерских проектов стал мультфильм «Жених» 1999 года. Также в его послужном списке есть сериалы «Красные браслеты», «Добро пожаловать в семью», «Не стоило лгать», драмы «Транссибирский экспресс», «Машинист», «100 метров», мюзикл «Танцуя ча-ча-ча».