Тереза
Wink
Фильмы
Тереза
7.92015, Teresa
Драма106 мин18+

Тереза (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Тереза - современной подросток из Авилы. Она пытается пережить смерть своей матери, еe успеваемость в школе падает, к тому же, она постоянно терпит насмешки одноклассников. Однажды, решив жестоко пошутить, они запирают Терезу на складе, где она остаeтся один на один с автобиографией католической монахини - Терезы Авильской.

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Страна
Испания
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тереза»