Тереза (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

Тереза - современной подросток из Авилы. Она пытается пережить смерть своей матери, еe успеваемость в школе падает, к тому же, она постоянно терпит насмешки одноклассников. Однажды, решив жестоко пошутить, они запирают Терезу на складе, где она остаeтся один на один с автобиографией католической монахини - Терезы Авильской.



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