Тереза (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Тереза - современной подросток из Авилы. Она пытается пережить смерть своей матери, еe успеваемость в школе падает, к тому же, она постоянно терпит насмешки одноклассников. Однажды, решив жестоко пошутить, они запирают Терезу на складе, где она остаeтся один на один с автобиографией католической монахини - Терезы Авильской.
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Рейтинг
6.4 IMDb
- ХДРежиссёр
Хорхе
Дорадо
- МААктриса
Мариан
Альварес
- ДЛАктёр
Давид
Луке
- КДАктриса
Карла
Диас
- ЯКАктриса
Яра
Капа
- БЛАктриса
Белен
Лопес-Валькарсель
- СЦАктриса
Савитри
Цебаллос
- ТПАктриса
Тереле
Павес
- АдАктёр
Антонио
де ла Торре
- АСАктриса
Айтана
Санчес-Хихон
- ФСАктёр
Фернандо
Сото
- ПЭПродюсер
Педро
Эрнандес Сантос
- МППродюсер
Майте
Писонеро
- КБХудожница
Клара
Бильбао
- ХММонтажёр
Хосу
Мартинес Чаморро
- АГОператор
Альваро
Гутьеррес
- ФХКомпозитор
Федерико
Хусид