Ю-571
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Ю-571

Ю-571 (фильм, 2000) смотреть онлайн

8.92000, U-571
Боевики, Военные111 мин18+
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Сюжет

1942 год. Немецкие подводные лодки хозяйничают в Атлантике. Радиоперехваты не дают союзникам ничего: сообщения противника не поддаются расшифровке. И тогда американские моряки получают секретное задание: захватить вражескую субмарину U-571 и находящуюся на ее борту шифровальную машину «Энигма». Захватить… и вернуться обратно!

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Информация

Страна
США, Франция
Качество
SD
Жанры
Военные, Боевики

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ю-571»

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