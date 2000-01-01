Ю-571 (фильм, 2000) смотреть онлайн

Сюжет

1942 год. Немецкие подводные лодки хозяйничают в Атлантике. Радиоперехваты не дают союзникам ничего: сообщения противника не поддаются расшифровке. И тогда американские моряки получают секретное задание: захватить вражескую субмарину U-571 и находящуюся на ее борту шифровальную машину «Энигма�». Захватить… и вернуться обратно!



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