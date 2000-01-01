Ю-571 (фильм, 2000) смотреть онлайн
8.92000, U-571
Боевики, Военные111 мин18+
Фильм в подписке «КиноVIP + viju»
Сюжет
1942 год. Немецкие подводные лодки хозяйничают в Атлантике. Радиоперехваты не дают союзникам ничего: сообщения противника не поддаются расшифровке. И тогда американские моряки получают секретное задание: захватить вражескую субмарину U-571 и находящуюся на ее борту шифровальную машину «Энигма�». Захватить… и вернуться обратно!
Ю-571 смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Джонатан
Мостоу
- Актёр
Мэттью
Макконахи
- Актёр
Билл
Пэкстон
- ХКАктёр
Харви
Кейтель
- ДБАктёр
Джон
Бон Джови
- ДКАктёр
Дэвид
Кит
- Актёр
Томас
Кречман
- ДУАктёр
Джейк
Уэбер
- ДНАктёр
Джек
Ноузуорти
- ТГАктёр
Том
Гайри
- УЭАктёр
Уилл
Эстес
- Сценарист
Дэвид
Эйр
- Сценарист
Джонатан
Мостоу
- Продюсер
Дино
Де Лаурентис
- Продюсер
Марта
Де Лаурентис
- ХЛПродюсер
Хэл
Либерман
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- АТАктёр дубляжа
Андрей
Тенетко
- ЭФХудожница
Эйприл
Ферри
- РГХудожник
Роберт
Гулд
- УВМонтажёр
Уэйн
Варман
- ОВОператор
Оливер
Вуд