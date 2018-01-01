Биография

Джон Бон Джови — американский музыкант, поэт, композитор, актер, лидер и основатель культовой рок-группы Bon Jovi, продюсер, сценарист. Номинацию на «Оскар» и «Грэмми», премию American Music Awards и «Золотой глобус» Джон Бон Джови получил за саундтрек к фильму «Молодые стрелки 2». Группа официально включена в Зал музыкальной славы Великобритании и в Зал славы рок-н-ролла. Родился в Нью-Джерси, США, 2 марта 1962 года. Джон проявлял интерес к музыке с детства. Уже в 13 лет он играл на клавишах и гитаре в своей первой группе Raze. Талантливого молодого человека услышали на местной радиостанции, где записали его трек Runaway. Вскоре он собрал группу из 6 человек, которую назвали в честь лидера — Bon Jovi. А еще через пару лет о рок-группе узнали во всем мире, их песни зазвучали из радиоприемников, альбомы становились «золотыми». В начале 2000-х пластинка Crash с хитом It's My Life стала «платиновой». Сейчас Джон Бон Джови не только известный музыкант, он занимается благотворительностью. Джон Бон Джови всегда хотел сняться в кино. Свою первую небольшую роль сыграл в 26 лет в фильме «Возвращение Бруно». В ленте «Лунный свет и Валентино» он снимался вместе с Гвинет Пэлтроу и Вупи Голдберг. Фанаты были рады увидеть его в популярном «Сексе в большом городе», а в сериале «Элли Макбил» он снялся в 10 эпизодах. Его можно увидеть в проектах «Студия 30», «Западное крыло», «”Старый” Новый год» и других. В 2024 году состоялась премьера документального фильма об истории группы Thank you, Goodnight: The Bon Jovi Story.