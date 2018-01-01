Джеймс Томас

Биография

Американский сценарист Джеймс Э. Томас родом из Калифорнии. Период творческой активности – с 1987 года по настоящее время. Джим Томас родился в Нидлз, штат Калифорния, однако его детство прошло в Бейкерсфилде. За свою жизнь успел поработать спасателем, учителем, землекопом и плотником, пока не начал свою творческую писательскую карьеру. Учился в юридической школе и работал звукорежиссером в нескольких малобюджетных проектах. В 1983 году ему пришла в голову идея написать теперь всем известного «Хищника», и он попросил своего брата помочь в разработке сценария. Вместе со своим братом Джоном, он написал сценарии и/или был вовлечен в сценарии нескольких фильмов, в том числе «Хищник» (1987 год), «Спасение» (1988 год), «Хищник – 2» (1990 год), «Погоня» (1994 год), «Исполнительное решение» (1996 год), «Дикий, дикий Запад» (1999 год), «Миссия на Марс» (2000 год), «В тылу врага» (2001 год). Также браться написали сценарий к недолговечному телевизионному сериалу «Тяжелое время на планете Земля». Интересно, что за свой ставшим культовый фильм Джеймс Э. Томас получил премию «Золотая малина» в номинации «Худший сценарий» (речь идет о картине «Дикий, дикий Запад»).