Гил Беллоуз

Биография

Джил Беллоуз – актер театра и кино, режиссер, сценарист, продюсер, родился 28 июня 1967 года. Известность принесла роль в фильме «Побег из Шоушенка». Фильмография насчитывает более 100 полнометражных кинокартин и сериалов, а также 1 режиссерскую работу и 7 продюсерских проектов. Обладатель премии «Эмми». Джил Беллоуз стал выпускником академии драмы Лос-Анджелеса. Участвовал в театральных проектах в Нью-Йорке. Первым фильмом Джила Беллоуза стала кинолента «Первый сезон» (1988). Затем актер сыграл небольшую роль в популярном сериале «Закон и порядок». Известность принесла Джилу Беллоузу роль молодого заключенного в культовом фильме «Побег из Шоушенка» по повести Стивена Кинга. Партнерами по съемочной площадке стали Тим Роббинс и Морган Фриман. Кинолента получила 7 номинаций на «Оскар», 2 номинации на «Золотой Глобус» и несколько номинаций Гильдии кинематографа. Для Беллоуза этот фильм стал прорывом, актер стал получать гораздо больше новых предложений. Успешным оказалось участие в сериале «Элли Макбил», шоу получило номинацию на Эмми. В 2013 Беллоуз выступил в качестве режиссера, продюсера и сценариста, создав кинокартину «Три дня в Гаване», продюсировал и написал сценарий к сериалу «Патриот». Джил Беллоуз женат на актрисе Риа Килстедт, в семье родились двое детей.