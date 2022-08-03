Страшные истории для рассказа в темноте (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

США, 1968 год. В канун Хэллоуина группа подростков наподобие кинговского «Клуба неудачников» убегает от обидчиков и встречает незнакомца, который показывает им окутанный легендами заброшенный дом. Ребята находят там книгу страшилок, якобы написанных кровью детей, и начинается чертовщина.

