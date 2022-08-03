Страшные истории для рассказа в темноте (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
8.42019, Scary Stories to Tell in the Dark
Ужасы, Триллер103 мин18+
О фильме
США, 1968 год. В канун Хэллоуина группа подростков наподобие кинговского «Клуба неудачников» убегает от обидчиков и встречает незнакомца, который показывает им окутанный легендами заброшенный дом. Ребята находят там книгу страшилок, якобы написанных кровью детей, и начинается чертовщина.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.2 IMDb
- АЭРежиссёр
Андре
Эвредал
- Актриса
Зои
Маргарет Коллетти
- МГАктёр
Майкл
Гарза
- ГРАктёр
Гэбриел
Раш
- Актёр
Остин
Абрамс
- ДНАктёр
Дин
Норрис
- Актёр
Гил
Беллоуз
- ЛТАктриса
Лоррейн
Туссен
- ОЗАктёр
Остин
Зажур
- НГАктриса
Натали
Гэнзхорн
- КПАктриса
Кэтлин
Поллард
- КХСценарист
Кевин
Хейгмен
- Сценарист
Гильермо
дель Торо
- ПМСценарист
Патрик
Мелтон
- Продюсер
Гильермо
дель Торо
- ШДПродюсер
Шон
Дэниэл
- Продюсер
Дж.
Майлз Дэйл
- МКАктриса дубляжа
Маргарита
Корш
- ФЛАктёр дубляжа
Филипп
Лебедев
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- ИСАктёр дубляжа
Илья
Сланевский
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- РМХудожница
Рут
Майерс
- МБКомпозитор
Марко
Белтрами
- Композитор
Анна
Друбич