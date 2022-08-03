Страшные истории для рассказа в темноте
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Страшные истории для рассказа в темноте

Страшные истории для рассказа в темноте (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

8.42019, Scary Stories to Tell in the Dark
Ужасы, Триллер103 мин18+

О фильме

США, 1968 год. В канун Хэллоуина группа подростков наподобие кинговского «Клуба неудачников» убегает от обидчиков и встречает незнакомца, который показывает им окутанный легендами заброшенный дом. Ребята находят там книгу страшилок, якобы написанных кровью детей, и начинается чертовщина.

Страна
США, Мексика, Канада, Гонконг
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Страшные истории для рассказа в темноте»