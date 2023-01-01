Биография

Зои Маргарет Коллетти — американская актриса. Родилась в Берлингтоне 27 ноября 2001 года. Целеустремленная и творческая Зои с детства демонстрировала актерский талант. В пять лет она уже дебютировала на экране, а в десять вышла на театральные подмостки. Образование получила в Школе профессионального исполнительского искусства в Нью-Йорке, что стало отличным трамплином для будущей карьеры. Первая роль Зои Маргарет Коллетти была в 2006 году в телесериале «Американцы». В 2014 году она сыграла главного персонажа — Тесси — в музыкальной комедии «Энни». Актриса исполнила песни Maybe и It’s The Hard-Knock Life в качестве саундтреков к фильму. В дальнейшем снялась в картинах «Дикая жизнь» и «Скин». Предстала в образе Стеллы Николлс в хорроре «Страшные истории для рассказа в темноте». В 2019 году Зои пополнила постоянный каст сериала «Бойтесь ходячих мертвецов» в роли Дакоты. В криминальной драме «Город на холме» сыграла Бенедетту Рор. Ее персонаж Истина Пикси в фэнтези «Мальчик по имени Рождество» был почти полностью создан с помощью компьютерной графики. В 2022 году Коллетти пополнила биографию сразу двумя проектами: ситкомом «Бу, сучка» и семейной драмой «Джиджи и Нэйт». Годом позже сыграла Нину Морган в комедии «Семейный план» с Марком Уолбергом и Мишель Монахэн.