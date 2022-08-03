Дикая жизнь (фильм, 2018) смотреть онлайн

Дикая жизнь
7.82018, Wildlife
Драма100 мин18+
О фильме

1960 год. Семья Бринсонов переезжает в Монтану. Там у отца семейства Джерри не ладится с работой, что провоцирует конфликт с женой Джаннет, которая решает найти более успешного мужчину. За всем этим наблюдает 16-летний Джо Бринсон, для которого юность становится самым депрессивным временем.

США
Драма
SD
100 мин / 01:40

6.8 КиноПоиск
6.8 IMDb

