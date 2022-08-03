Дикая жизнь (фильм, 2018) смотреть онлайн

1960 год. Семья Бринсонов переезжает в Монтану. Там у отца семейства Джерри не ладится с работой, что провоцирует конфликт с женой Джаннет, которая решает найти более успешного мужчину. За всем этим наблюдает 16-летний Джо Бринсон, для которого юность становится самым депрессивным временем.

