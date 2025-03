Биография

Американский актер Билл Кэмп родился 13 октября 1961 года. Кэмп появлялся во многих телесериалах и был номинирован на премию Primetime Emmy Award за роль в The Night Of (2016), а также на премию «Тони» за роль в бродвейской пьесе «Горнило» в 2016 году. Вырос в Массачусетсе и является сыном Патрисии Л., библиотекаря, и Питера Б. Кэмпа, который был помощником директора школы. Учился в Университете Вермонта, где играл в хоккей. Женился на актрисе Элизабет Марвел 4 сентября 2004 года. У них есть сын. В 1990 году выходит первый фильм с Биллом Кэмпом «Поворот фортуны» Сегодня его также можно увидеть в фильмах «Закон и порядок», «Хорошая жена», «Остатки» и «Ночь жизни». В 2018 году достается Биллу Кэмпу роль агента ФБР Боба Чесни в получившем признание критиков мини-сериале «Надвигающаяся башня», номинированном на премию «Эмми». В 2020 году стал рассказчиком Forensic Files II на HLN. Он стал известен тем, что сыграл второстепенные роли во многих фильмах, таких как «Линкольн» (2012), «12 лет рабства» (2013), «Любовь и милосердие» (2015), «Любовь» (2016), «Игра Молли» (2017), «Порок» (2018), «Дикая природа» (2018) и «Джокер» (2019). Также его можно увидеть в мини-сериалах HBO The Night Of в 2016 году и The Outsider в 2020 году.