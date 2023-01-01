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Билл Кэмп
Билл Кэмп

Билл Кэмп

Bill Camp

Карьера
Актёр
Дата рождения
13 октября 1961 г. (63 года)

Биография

Американский актер Билл Кэмп родился 13 октября 1961 года. Кэмп появлялся во многих телесериалах и был номинирован на премию Primetime Emmy Award за роль в The Night Of (2016), а также на премию «Тони» за роль в бродвейской пьесе «Горнило» в 2016 году. Вырос в Массачусетсе и является сыном Патрисии Л., библиотекаря, и Питера Б. Кэмпа, который был помощником директора школы. Учился в Университете Вермонта, где играл в хоккей. Женился на актрисе Элизабет Марвел 4 сентября 2004 года. У них есть сын. В 1990 году выходит первый фильм с Биллом Кэмпом «Поворот фортуны» Сегодня его также можно увидеть в фильмах «Закон и порядок», «Хорошая жена», «Остатки» и «Ночь жизни». В 2018 году достается Биллу Кэмпу роль агента ФБР Боба Чесни в получившем признание критиков мини-сериале «Надвигающаяся башня», номинированном на премию «Эмми». В 2020 году стал рассказчиком Forensic Files II на HLN. Он стал известен тем, что сыграл второстепенные роли во многих фильмах, таких как «Линкольн» (2012), «12 лет рабства» (2013), «Любовь и милосердие» (2015), «Любовь» (2016), «Игра Молли» (2017), «Порок» (2018), «Дикая природа» (2018) и «Джокер» (2019). Также его можно увидеть в мини-сериалах HBO The Night Of в 2016 году и The Outsider в 2020 году.

Фильмография

Актёр