Сын Америки (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сын Америки

Сын Америки

6.82019, Native Son
Драма99 мин18+
О фильме

Биггер Томас молод и хорош собой, но беден. Он устраивается водителем к преуспевающему бизнесмену Уиллу Далтону и начинает возить его дочь Мэри, отличающуюся очень прогрессивными взглядами. Попытка влиться в новое окружение приведет героя к ужасающим последствиям. Смотрите фильм «Сын Америки» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сын Америки»