Сын Америки (фильм, 2019) смотреть онлайн
6.82019, Native Son
Драма99 мин18+
О фильме
Биггер Томас молод и хорош собой, но беден. Он устраивается водителем к преуспевающему бизнесмену Уиллу Далтону и начинает возить его дочь Мэри, отличающуюся очень прогрессивными взглядами. Попытка влиться в новое окружение приведет героя к ужасающим последствиям. Смотрите фильм «Сын Америки» в подписке Amediateka на Wink.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.7 IMDb
- РДРежиссёр
Рашид
Джонсон
- Актёр
Эштон
Сандерс
- Актриса
Маргарет
Куолли
- НРАктёр
Ник
Робинсон
- КЛАктриса
Кики
Лэйн
- Актёр
Билл
Кэмп
- СЛАктриса
Санаа
Лэтэн
- ЭМАктриса
Элизабет
Марвел
- ДААктёр
Дэвид
Алан Грир
- ЛДАктёр
Ламар
Джонсон
- ДХАктёр
Джерод
Хэйнс
- СПСценарист
Сьюзен-Лори
Паркс
- РРСценарист
Ричард
Райт
- МППродюсер
Мэттью
Перникиаро
- МШПродюсер
Майкл
Шерман
- ДФПродюсер
Дуччо
Фаббри
- МЛОператор
Мэттью
Либатик
- КДКомпозитор
Кайл
Диксон
- МСКомпозитор
Майкл
Стейн