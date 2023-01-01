Маргарет Куолли

Биография

Маргарет Куэлли — американская актриса кино, продюсер, модель. Несколько раз номинирована на премии Гильдии актеров, «Эмми», «Золотой глобус». Родилась в штате Монтана 23 октября 1994 года. Маргарет — третий ребенок в семье известной голливудской актрисы Энди Макдауэлл и модели, бизнесмена Пола Куэлли. Ее страстью был балет. В 14 лет девочка начала учиться в школе искусств Северной Каролины, а в 16 поступила в Американский театр балета. Благодаря прекрасным внешним данным нашла себя в роли модели. Участвовала в Неделе моды в Нью-Йорке, в Париже. Вскоре окончила курс актерского мастерства в Нью-Йоркском университете. Первая роль Маргарет Куэлли в кино — в драме «Пало-Альто». Следом была знаменательная роль в трех сезонах фантастического сериала «Оставленные». Ее героиня полюбилась зрителям, а Маргарет стала получать новые предложения о съемках. В фильме «Ио» ее роль была главной, в сериале же «Фосси/Верден» в роли танцовщицы она использовала навыки балерины и была номинирована на премию «Эмми». В фильме Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде» она играла вместе с Брэдом Питтом, Леонардо Ди Каприо, Аль Пачино и получила номинацию премии Гильдии актеров. Гран-при Каннского фестиваля отмечен фильм с ее участием «Звезды в полдень». Высокую оценку критиков и зрителей получил сериал, где Маргарет снялась вместе с матерью «Уборщица. История матери-одиночки». Популярны и последние работы актрисы в драмах «Бедные-несчастные» и «Виды доброты», в фильме ужасов «Субстанция», в триллере «Стоп-слово», в криминальной комедии «Красотки в бегах» и других.