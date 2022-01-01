Стоп-слово
Wink
Фильмы
Стоп-слово
6.22022, Sanctuary
Триллеры, Драмы92 мин18+
Доминатрикс шантажирует богатого наследника. Откровенный ромком с Маргарет Куэлли
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Стоп-слово (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Сексуальная игра перерастает в психологическое противостояние клиента и роковой доминатрикс. Звезда «Однажды в… Голливуде» и сериала «Уборщица. История матери-одиночки» Маргарет Куэлли в безумном и провокационном ромкоме.

Наследник крупной сети гостиниц Хэл накануне важной сделки принимает решение разорвать тайную связь с Ребеккой, которая на протяжении долгого времени воплощала его экстремальные сексуальные фантазии. Будучи амбициозной и властной девушкой, профессиональная доминатрикс готова бороться за постоянного клиента. Ребекка начинает шантажировать Хэла, угрожая показать всему миру их тайные игры. Под страхом разоблачения наследник-миллионер вступает с Ребеккой в переговоры, и вот уже оба героя ходят по лезвию ножа.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы, Триллеры

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Стоп-слово»

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