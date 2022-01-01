Стоп-слово (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Сексуальная игра перерастает в психологическое противостояние клиента и роковой доминатрикс. Звезда «Однажды в… Голливуде» и сериала «Уборщица. История матери-одиночки» Маргарет Куэлли в безумном и провокационном ромкоме.



Наследник крупной сети гостиниц Хэл накануне важной сделки принимает решение разорвать тайную связь с Ребеккой, которая на протяжении долгого времени воплощала его экстремальные сексуальные фантазии. Будучи амбициозной и властной девушкой, профессиональная доминатрикс готова бороться за постоянного клиента. Ребекка начинает шантажировать Хэла, угрожая показать всему миру их тайные игры. Под страхом разоблачения наследник-миллионер вступает с Ребеккой в переговоры, и вот уже оба героя ходят по лезвию ножа.



Чем обернется для любовников эта жестокая психологическая игра? Узнаете, если будете смотреть интригующий камерный триллер «Стоп-слово» — фильм онлайн и без рекламы уже сейчас доступен на нашем видеосервисе Wink по подписке!



Стоп-слово смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.