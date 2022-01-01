Стоп-слово (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Сексуальная игра перерастает в психологическое противостояние клиента и роковой доминатрикс. Звезда «Однажды в… Голливуде» и сериала «Уборщица. История матери-одиночки» Маргарет Куэлли в безумном и провокационном ромкоме.
Наследник крупной сети гостиниц Хэл накануне важной сделки принимает решение разорвать тайную связь с Ребеккой, которая на протяжении долгого времени воплощала его экстремальные сексуальные фантазии. Будучи амбициозной и властной девушкой, профессиональная доминатрикс готова бороться за постоянного клиента. Ребекка начинает шантажировать Хэла, угрожая показать всему миру их тайные игры. Под страхом разоблачения наследник-миллионер вступает с Ребеккой в переговоры, и вот уже оба героя ходят по лезвию ножа.
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Информация
Рейтинг
- ЗУРежиссёр
Закари
Уигон
- Актриса
Маргарет
Куолли
- КЭАктёр
Кристофер
Эбботт
- ДБАктриса
Данита
Бэттл
- РКАктёр
Рене
Кальво
- ККАктёр
Кристиан
Казателли
- ФКАктёр
Франсиско
Кастанеда
- ДДАктёр
Доминик
Дефилипс
- КЯАктриса
Кэти
Янг
- Продюсер
Дэвид
Ланкастер
- Продюсер
Илья
Стюарт
- ПБПродюсер
Павел
Буриан
- СУПродюсер
Стефани
Уилкокс
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- СПАктёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- ЛЭМонтажёр
Лэнс
Эдмандс
- ЛИОператор
Людовика
Исидоре