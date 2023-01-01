Биография

Илья Стюарт — российский продюсер. Родился в Москве 4 октября 1987 года. Илья получил профессиональное образование в Лондоне в Университете Goldsmiths. Совместно с продюсером Мурадом Османном он основал собственную компанию Hype Production, специализирующуюся на съемке рекламы. Ролики компании часто становятся призерами международных фестивалей, например, один из них — «Каннские львы». В портфолио Ильи Стюарта более 20 работ в кино. Его первый продюсерский проект — короткометражка «Капсула» 2014 года. Драма «Ученик», снятая в 2016 году, завоевала Приз Франсуа Шале на Каннском кинофестивале. В том же году он спродюсировал режиссерский дебют актрисы и сценариста Алисы Хазановой – мелодраму «Осколки». В 2020 году одной из наиболее успешных работ продюсера стал фантастический триллер «Спутник», собравший плеяду известных российских актеров: Федор Бондарчук, Оксана Акиньшина, Петр Федоров и других.