Звук свободы (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Звук свободы
9.42023, Sound of Freedom
Драма, Криминал125 мин18+
Бывший спецагент спасает детей из рабства. Остросюжетная драма, ставшая неожиданным хитом проката

О фильме

Джеймс Кэвизел в кассовой остросюжетной драме «Звук свободы», основанной на реальных событиях — история о спецагенте, борющимся с торговлей детьми.

Тим Баллард работает в службе национальной безопасности, и именно благодаря ему в тюрьме оказалась не одна сотня педофилов. Однако в погоне за злодеями служба как будто забыла про их жертв — детей. Чтобы им помочь, Баллард увольняется и начинает собственный крестовый поход против торговцев детьми. Правое дело заводит его в Колумбию, где бывший спецагент начинает сложную операцию, в результате которой преступной империи должен прийти конец.

Страна
США, Мексика
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
125 мин / 02:05

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.7 IMDb

