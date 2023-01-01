Звук свободы (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Джеймс Кэвизел в кассовой остросюжетной драме «Звук свободы», основанной на реальных событиях — история о спецагенте, борющимся с торговлей детьми.
Тим Баллард работает в службе национальной безопасности, и именно благодаря ему в тюрьме оказалась не одна сотня педофилов. Однако в погоне за злодеями служба как будто забыла про их жертв — детей. Чтобы им помочь, Баллард увольняется и начинает собственный крестовый поход против торговцев детьми. Правое дело заводит его в Колумбию, где бывший спецагент начинает сложную операцию, в результате которой преступной империи должен прийти конец.
Как ему это удастся, расскажет «Звук свободы» — фильм 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.
Звук свободы смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- АГРежиссёр
Алехандро
Гомес Монтеверде
- ДКАктёр
Джеймс
Кэвизел
- Актёр
Билл
Кэмп
- ХГАктёр
Хавьер
Годино
- ЕБАктриса
Ессика
Боррото Перримен
- ЭВАктёр
Эдуардо
Верастеги
- ЛААктёр
Лукас
Авила
- КААктриса
Кристал
Апарисио
- КААктёр
Кристофер
Аведисьян
- ГСАктёр
Густаво
Санчес Парра
- Актриса
Мира
Сорвино
- АГСценарист
Алехандро
Гомес Монтеверде
- ЛБПродюсер
Лукас
Бенкен
- РБПродюсер
Район
Бингэм
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- ЭРХудожник
Эндрю
Родригес
- ИМХудожница
Изабель
Мандуяно
- БСМонтажёр
Брайан
Скофилд
- ГГОператор
Горка
Гомес Андреу
- ХНКомпозитор
Хавьер
Наваррете