Звук свободы (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Джеймс Кэвизел в кассовой остросюжетной драме «Звук свободы», основанной на реальных событиях — история о спецагенте, борющимся с торговлей детьми.



Тим Баллард работает в службе национальной безопасности, и именно благодаря ему в тюрьме оказалась не одна сотня педофилов. Однако в погоне за злодеями служба как будто забыла про их жертв — детей. Чтобы им помочь, Баллард увольняется и начинает собственный крестовый поход против торговцев детьми. Правое дело заводит его в Колумбию, где бывший спецагент начинает сложную операцию, в результате которой преступной империи должен прийти конец.



